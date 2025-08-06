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Общество

Бомбардировка в Хиросиме: в Японии призывали к отказу от ядерного оружия

Сегодня утром в Японии в городе Хиросиме прошла церемония памяти жертвам атомной бомбардировки, приуроченная к 80-й годовщине трагедии. Об этом пишет BBC.

На мероприятии в Мемориальном парке мира приняли участие премьер-министр Японии Сигэру Исиба, официальные лица и дипломаты из различных стран. Церемония прошла на фоне продолжающихся международных споров о роли ядерного оружия в обеспечении глобальной безопасности. В день годовщины в районе Мемориального парка прошли акции с призывами к отказу от ядерного оружия.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в обращении к собравшимся заявил, что Япония как единственная страна, пострадавшая от ядерной атаки, обязана напоминать миру о последствиях применения такого оружия.

По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия находится «на грани потери эффективности». Он призвал правительство Японии ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, который вступил в силу в 2021 году и был одобрен более чем 70 странами.

BBC отмечает, что на сегодняшний день Япония не поддержала этот договор, ссылаясь на гарантии безопасности со стороны США. Против документа также выступают такие ядерные державы, как США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.

Напомним, атомная бомбардировка Хиросимы унесла от 90 тысяч до 166 тысяч жизней к концу 1945 года. Спустя три дня, 9 августа, аналогичный удар был нанесен по Нагасаки. Эти события предшествовали капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

По данным Федерации Американских ученых, в мире атомное оружие имеют девять стран: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Корейская Народно-Демократическая Республика. На начало 2025 года эти страны имели 12 тысяч 241 боеголовку.

В федерации отмечают, что США и Россия обладают 87 процентами мирового запаса ядерного оружия и 83 процентами боеголовок, которые находятся в активном распоряжении военных сил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338670/
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