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Общество

В Кыргызстане построят парк в стиле фэнтези. Проект реализует компания из США

Фонд развития туризма Кыргызской Республики и Чуйская районная администрация подписали меморандум с американской компанией IdeAttack Inc., специализирующейся на создании тематических парков по всему миру. Об этом сообщили в Фонде поддержки и развития туризма.

Компания известна разработкой культовых парков в США, ОАЭ, Китае и Южной Корее. Впервые за всю историю своего существования IdeAttack реализует проект в Центральной Азии именно в Кыргызстане.

Парк будет расположен в Чуйском районе, рядом с городом Токмак. Для его строительства уже выделен участок площадью 50 гектаров. Как подчеркнули в фонде, площадка соответствует международным стандартам и стала результатом длительной подготовки и переговоров, которые велись с начала 2024 года.

Концепция будущего парка вдохновлена культурой и наследием Центральной Азии. Проект предусматривает архитектуру в стиле фэнтези, зоны, посвященные Великому Шелковому пути, а также уникальные аттракционы по мотивам эпоса «Манас».

Кроме того, гостей ждут шоу-программы с музыкой, танцами и театральными постановками, а также мастер-классы по изготовлению юрт, работе с войлоком, верховой езде и приготовлению национальных блюд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338666/
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