Не все медработники в КР могут с первого раза справиться с аттестацией

Не все медработники в Кыргызстане могут с первого раза справиться с аттестацией. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, согласно Закону КР «Об охране здоровья граждан в КР» все медицинские и фармацевтические работники обязаны получить допуск к практической деятельности в организациях здравоохранения через аттестацию и регистрацию.

С 2021 года по настоящее время 21 тысяча 30 специалистов прошли процедуру тестирования для получения допуска к практической деятельности. Из них 19 тысяч 566 (93 процента) специалистов успешно сдали аттестацию.

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Не справившиеся с аттестацией имеют право пересдать тест. Если специалист не смог пройти тест повторно, то ему дается возможность вновь переобучиться в течение трех месяцев и заново сдать тест.

По закону в целях поддержания профессиональной квалификации, повышения уровня подготовки, соответствия занимаемой должности, определения деловых качеств и продвижения по службе, медицинские и фармацевтические работники, в том числе преподаватели клинических кафедр, подлежат периодической аттестации, но не реже одного раза в пять лет.

В Минздраве добавили, что согласно национальной рамке квалификаций в Кыргызстане разрабатываются профессиональные стандарты по специальностям, то есть профессиональные сообщества определяют, какими компетенциями и навыками должен обладать специалист. На основе утвержденного профессионального стандарта разрабатывается образовательный стандарт и учебные программы.

На сегодня Министерством труда, социального обеспечения и миграции утверждены 78 профессиональных стандартов разных секторов, из них 22 профстандарта для сектора «Здравоохранение».

С 2023 года все выпускники ординатуры по специальности «Семейная медицина» сдают единый итоговый экзамен, в 2024-м в пилотном режиме провели экзамены по пяти специальностям («Акушерство и гинекология», «Кардиология», «Хирургия», «Педиатрия», «Семейная медицина»).

В 2025-м выпускники ординатуры Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, Национального центра кардиологии и терапии, Национального центра охраны материнства и детства по всем специальностям сдали единый итоговый экзамен.

Выпускники ординатуры, успешно прошедшие единую итоговую госаттестацию, получают допуск к работе.