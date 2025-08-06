Кумтор начал строить мост для соединения месторождения Тоголок с селом Уч-Кошкон

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» начало строительство моста через речку Кайчы, который соединит месторождение Тоголок и Джангартскую площадь с селом Уч-Кошкон.

Как сообщили в компании, это делается в рамках мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для полноценной разработки золоторудного месторождения Тоголок и Джангартской площади.

Вместо проезда по возвышенности, который иногда становился невозможным из-за поднятия уровня воды в реке, уже через месяц проехать из села в сторону месторождения можно будет по полноценному мосту длиною 20,25 метра и шириною 6,30 метра.

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Месторождение Тоголок и Джангартская площадь расположены на восточном склоне горного хребта Какшаал на высоте 3600–3900 метров над уровнем моря, дорога к ним проходит не только через бурные горные реки, но и через высокие скалы, каменистые и крутые склоны.

Поэтому сейчас, как сообщили в ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», разрабатывается проект дороги длиной 34 километра от горного села Уч-Кошкон до рудника Тоголок. Кроме того, ведется подготовка к прокладке линий электропередачи к месторождению, строительству рабочего городка и началу строительства золотоизвлекательной фабрики.