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Общество

Более десяти видов вредителей выявили в Кыргызстане специалисты Минсельхоза

Лаборатория департамента химизации, защиты и карантина растений приняла более 12 тысяч образцов сельскохозяйственной продукции для выявления карантинных объектов и вредных организмов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

На экспертизу было направлено 5,9 тысячи образцов от импортной продукции, 4 тысячи — от экспортной, 646 — в рамках обследований, 387 — по заявкам, 1,5 тысячи — по феромонным ловушкам.

Лаборатории провели 30,3 тысячи неоходимых исследований, в ходе которых выявлено 14 видов карантинных вредных организмов, в том числе повилика, горчак ползучий, калифорнийская и тутовая щитовки, червец Комстока, западный цветочный трипс, личинки соснового черного усача, золотистая картофельная нематода, восточная плодожорка, яблонная муха, кольцевая бактериальная гниль, коричневый вирус плодов томата, стеблевая нематода и непарный шелкопряд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338661/
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