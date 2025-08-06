Мимо контейнера: вице-мэр Бишкека показал, как горожане выбрасывают мусор

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев опубликовал в соцсетях видеозапись с камеры наблюдения, установленной возле одной площадки с мусорными контейнерами. На кадрах жители столицы выбрасывают пакеты с отходами не в бак, а рядом с ним.
«Контейнер рядом, но мусор вне закона. У некоторых, видимо, есть талант неправильно выбрасывать мусор. Разве чистый город — не желание каждого?» — подписал видео Рамиз Алиев.
Согласно новым правилам, всем жителям, как владельцам частных домов, так и жильцам многоквартирных домов, разрешается выносить твердые бытовые отходы только с 18.00 до 24.00.
Городские власти напомнили, что видеонаблюдение установлено на ряде контейнерных площадок в рамках пилотного проекта. Видео нарушений передается в районные акимиаты и может стать основанием для штрафа.