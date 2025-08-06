В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По его данным, молодой режиссер и оператор-постановщик Каныбек Калматов анонсировал старт работы над масштабным художественным фильмом о жизни и творческом пути великого писателя.

Фото Минкультуры КР. Режиссер Каныбек Калматов и сын Чингиза Айтматова Эльдар

«Проект уже вызвал интерес в профессиональной среде. Особую значимость фильму придает то, что Каныбек Калматов официально получил эксклюзивные права на экранизацию биографии Чингиза Айтматова. Соответствующий документ был подписан с сыном народного писателя Кыргызстана Эльдаром Айтматовым», — отметили в ведомстве.

Новый проект станет полнометражной биографической драмой, охватывающей ключевые этапы жизни Чингиза Торекуловича — от детства до международного признания. Фильм основан на реальных событиях и создается в жанре визуально выразительного, эмоционально насыщенного байопика.

В центре сюжета — борьба писателя за право быть услышанным, за идею, за национальную идентичность.

«Картина призвана не только рассказать о жизненном и творческом пути Чингиза Айтматова, но и вдохновить новое поколение кыргызстанцев на веру в свою мечту и идти до конца», — говорится в сообщении.

Каныбек Калматов — выпускник операторского факультета ВГИК (Москва). Он уже зарекомендовал себя в индустрии как главный оператор фильма «Бейиш эненин таманында» — самой кассовой картины в истории кыргызского кино.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.