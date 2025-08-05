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Общество

Умерла первая женщина-директор МИ-5. Она прототип М в фильмах о Джеймсе Бонде

Фото Русской службы «Би-би-си»

Стелла Римингтон, первая женщина — генеральный директор британской службы контрразведки МИ-5, умерла 3 августа в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Стелла Римингтон возглавляла МИ-5 с 1992 по 1996 год и стала прототипом для М — героини Джуди Денч — в фильмах о Джеймсе Бонде.

«Она умерла в окружении своей любимой семьи и собак и до последнего вздоха упорно держалась за жизнь, которую так любила», — говорится в заявлении родных.

«Ее руководство положило начало новой эре открытости и прозрачности работы МИ-5, службы, обеспечивающей безопасность нашей страны, и это наследие актуально и по сей день. Она преодолела давно устоявшиеся барьеры и стала наглядным примером того, насколько важно многообразие в руководстве», — прокомментировал смерть Стеллы Римингтон действующий директор МИ-5 Кен Маккаллам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338626/
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