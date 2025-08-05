Впервые за 49 лет в селе Кара-Суу Таласской области построят новую школу

В селе Кара-Суу Таласской области строят школу имени Айтбаева, завершение которой откладывалось много лет. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, объект сдадут в эксплуатацию до конца года.

«Согласно проекту, школа рассчитана на 225 ученических мест и состоит из трех блоков: двухэтажного учебного корпуса, переходной галереи и спортивного зала. Общая площадь здания составляет 948 квадратных метров. Старое учебное заведение, построенное в 1976 году, ни разу не ремонтировалось и находится в аварийном состоянии», — говорится в сообщении.