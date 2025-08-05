18:23
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество

Я личные деньги вкладываю. Мэр Оша о том, как развивает город

На встрече с руководителями подрядных организаций мэр Оша Женишбек Токторбаев рассказал, что вкладывает и личные деньги для развития города. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, он это делает, чтобы не остановилась работа.

«Вы посмотрите, какой мрамор я установил у входа в Ошский городской родильный дом за личные средства. Под мостом на улице Абдыкадырова были расплавленные ступеньки. Я там укладываю шершавые камни, чтобы не скользило. Обратите внимание на качество. Круговые дороги также ремонтируют за мой счет. У меня даже дома нет таких камней. Делаю все, чтобы город был красивым», — сказал Женишбек Токторбаев.

На встрече мэр попросил руководителей подрядных компаний уделить особое внимание качеству, срокам и безопасности выполняемых работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338614/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Оша призвал подрядчиков забыть об откатах и не завышать стоимость работ
Снос в Оше. Мэр заявил, что 95 процентов жителей довольны проводимой работой
В Бишкеке закрывается перекресток улиц Фрунзе и Шопокова
Минтранс продолжает выравнивать неасфальтированные автомобильные дороги
Ремонт дорог в Бишкеке. С 5 августа закрывается участок улицы Ахунбаева
Откуда столько имущества? Мэр Оша удивился автопарком местного прокурора
Для торговцев «Келечека» в городе Ош решили построить новый рынок
В КР началась реконструкция четвертой фазы автодороги Суусамыр — Талас — Тараз
В Бишкеке сегодня откроют участок улицы Московской
В мэрии рассказали, какие дороги ремонтируют в Октябрьском районе Бишкека
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в&nbsp;Кой-Таше Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в Кой-Таше
Бизнес
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
5 августа, вторник
18:22
В Кыргызстане на социально значимые товары установят единую ценовую политику В Кыргызстане на социально значимые товары установят ед...
18:19
Дело «Клоопа». Бывшие сотрудники в суде заявили о признании вины
18:14
Мэр Оша призвал подрядчиков забыть об откатах и не завышать стоимость работ
17:46
Я личные деньги вкладываю. Мэр Оша о том, как развивает город
17:21
Селевой поток смыл деревню в Индии, есть погибшие и пропавшие без вести