Я личные деньги вкладываю. Мэр Оша о том, как развивает город

На встрече с руководителями подрядных организаций мэр Оша Женишбек Токторбаев рассказал, что вкладывает и личные деньги для развития города. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, он это делает, чтобы не остановилась работа.

«Вы посмотрите, какой мрамор я установил у входа в Ошский городской родильный дом за личные средства. Под мостом на улице Абдыкадырова были расплавленные ступеньки. Я там укладываю шершавые камни, чтобы не скользило. Обратите внимание на качество. Круговые дороги также ремонтируют за мой счет. У меня даже дома нет таких камней. Делаю все, чтобы город был красивым», — сказал Женишбек Токторбаев.

На встрече мэр попросил руководителей подрядных компаний уделить особое внимание качеству, срокам и безопасности выполняемых работ.