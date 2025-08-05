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Общество

Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены вновь продлить

Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов продлят еще на полгода. Проект постановления кабмина, инициированный Министерством экономики и коммерции, вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что в настоящее время на территории республики действуют пять основных организаций, имеющих собственное литейное производство общей мощностью переработки около 490 тысяч тонн в год, — ОсОО «Металл-Кен», ОсОО «Азия Сталь», ОсОО «МПЗ Фрунзе», ОсОО «Лахор Стилл Милс» и ОсОО «Вулкан плюс».

По данным Национального статистического комитета, за 2023 год экспорт отходов и лома черных металлов произведен только в Россию в объеме 35,4 тонны, за 2024-й — также в РФ в объеме 5 тонн. За январь — май 2025 года экспорт не осуществлялся.

Уточняется, что в связи с нехваткой сырья для отечественных предприятий, а также учитывая объем импорта завозимого сырья с территории государств ЕАЭС, постановлением кабинета министров от 16 января 2023-го № 19 установлен полный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов и систематически продлевался.

Вывоз (экспорт) готовой продукции из лома и отходов черных металлов в результате переработки не запрещен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338608/
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