Залог до $15 тысяч за визу в США планирует ввести Вашингтон для некоторых стран

Заявители из некоторых стран, желающие получить туристическую или деловую визу, должны будут внести залог от $5 тысяч до $15 тысяч. Об этом объявил Госдепартамент США, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, точный размер залога будут определять работники американских консульств. Деньги вернут, если заявители будут соблюдать визовые правила в Соединенных Штатах. В противном случае залог удержат.

Речь о государствах, чьи граждане часто превышали разрешенный срок пребывания в США, однако конкретный список пока не опубликовали. Эта мера должна вступить в силу через две недели после опубликования сообщения Госдепа в рамках двухмесячного пилотного проекта.