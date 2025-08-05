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Общество

6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — улицы Гоголя, 7, 9, 11, Суюмбаева, 10/2, 15, 17, Московская, 54, отрезок улицы Осмонкула;
  • 15.30-18.30 — отрезки улиц Матросова, Бектенова, Горького;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 8-я, 9-я), улицы Пригородная-1, −2, −3, −5, −6, Молдакунова;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Абаданова, Абдрахманова, Чортекова, Аксы, Матисакова, Масыралиева, Иссык-Кол, Торогелди, Ош-3000, 14-я — 17-я), отрезки улиц Тоголока Молдо, Манасчи Сагынбая, Коенкозова, микрорайон «Джал», 28, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);
  • 9.00-12.30 — улица Каракумская, 72;
  • 9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Логвиненко, Молодежная, Октябрьская, Курманалиева, Фрунзе, Советская, переулок Северный), Кайырма (улица Городская);
  • 10.30-17.00 — село Пригородное (улицы Горького, Первомайская, Маяковского);
  • 13.00-17.00 — улица Каракумская, 74.
2
Нарынская область
  • 9.30-18.00 — село Конорчок;
  • 9.00-18.00 — село Ак-Жар;
  • 10.00-17.00 — села Ак-Талаа, Жаны-Куч.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — село Арал.
4
Иссык-Кулькая область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Кадырова, 77, Туманова, 76, Московская, Коенкозова, Жамансариева, Чичерина, Ынтымак, Фадеева, Шевченко, Торгоева, микрорайон «Алтын Казык», новостройка «Жолголот»), село Чельпек, пгт Пристань, села Курменты, Ак-Булак, Желе-Добо;
  • 9.00-18.00 — села Маман, Отуз-Уул, Уч-Кайнар;
  • 9.00-13.00 — села Кайырма-Арык, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Боз-Учук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338596/
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