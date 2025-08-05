В Париже состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдэй»

В рамках премьеры второго сезона сериала «Уэнсдэй» в Париже на ковровой дорожке появилась Дженна Ортега вместе с режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает журнал Elle.

Премьера прошла в тематике Le Beach Club De Mercredi («Пляжный клуб среды»). Дженна Ортега, сыгравшая главную роль Уэнсдэй, вышла в образе пирата-призрака в коричневом легком платье с бежевым корсетом по бокам и кожаным ремнем. Тим Бертон отдал предпочтение черным джинсам и пиджаку.

Фото Just Jared

Ранее в рамках премьеры сериала в Лондоне Дженна Ортега появилась в латексном плотно обтягивающем платье. Этот образ был «идеальным сочетанием дерзости, змеиной внешности и гламура», отмечает Vogue

Фото New York Post

Также на премьере присутствовали и другие участники съемок, включая Кэтрин-Зету Джонс, которая играет маму главной героини. Эми Майерс, исполняющая роль Инид Синклер, подругу и соседку Уэнсдэй, появилась в красном платье в готическом стиле. Вместе с ней появилась и Джой Сандей, сыгравшая роль Бьянки Баркли, соперницы главной героини.

Открытием промотура стала фотосессия с кастом сериала в стиле готики и авангарда, которая состоялась 28 июля в Лондонском музее естественной истории. На фотосессии главные актеры сериала представили в образах вдохновленной эстетикой семейки Адамс: темная цветовая палитра, мрачный замок на фоне и кожаные костюмы.

По словам шоураннеров Альфреда Гофа и Майлза Миллера, зрителей ждет более мрачный и драматичный сезон, в котором будут сталкиваться с новыми проблемами.

Напомним, премьера сериала запланирована на 6 августа этого года на Netflix. Выход серий поделен на две части. В первой выйдут четыре серии. Вторая часть запланирована на 3 сентября.

Стоит упомянуть, что в рамках рекламной кампании Doom Tour должно состояться еще три остановки: в Сеуле (10-11 августа), Сиднее (16 августа) и Торонто (22-23 августа).