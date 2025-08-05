В школах Кыргызстана полностью откажутся от бумажных дневников и журналов

В школах Кыргызстана с нового, 2025/26 учебного года полностью откажутся от бумажных дневников и так называемых красных журналов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения со ссылкой на заместителя министра Лиру Самыкбаеву.

По ее словам, это стало возможным благодаря активному внедрению цифровых инструментов в систему образования. На сегодня уже 90 процентов всех данных об учащихся страны оцифровано: от демографических сведений и социального статуса до посещаемости и успеваемости. Они стали основой для анализа ситуации в школах и принятия решений на всех уровнях: от администрации учебных заведений до министерства.

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«Теперь весь учебный процесс — от выставления оценок до общения с родителями — будет вестись в электронном формате. Учителя, завучи, директора, родители — все перейдут в систему «Күндөлүк» и другие цифровые платформы. Это не просто замена бумаге — это новый подход к управлению образованием», — отметила Лира Самыкбаева.

В приложении «Күндөлүк» родители смогут в режиме реального времени видеть оценки, домашние задания, расписание, электронные учебники и другую важную информацию об обучении своих детей. Педагоги будут фиксировать темы уроков, выставлять оценки и отмечать посещаемость, а администраторы школ — анализировать данные для принятия решений.

Отдельный модуль в системе касается инфраструктуры: школы начали вносить информацию о состоянии зданий, мебели, оборудования. Это, по словам замминистра, поможет в будущем грамотно планировать бюджет: например, закупать мебель и технику или строить новые учебные заведения там, где нагрузка на существующие здания слишком высока.

«Особое внимание уделено защите персональных данных. Для этого внедрена система многоуровневого доступа. Каждый участник образовательного процесса — от учителя до министерства — видит только ту часть информации, которая ему необходима. Все действия в системе фиксируются: видно, кто и когда обращался к тем или иным сведениям. Таким образом, утечку информации можно будет отслеживать и предотвращать. Предусмотрены все уровни защиты, чтобы ни один персональный файл не оказался в чужих руках», — подчеркнули в Минпросвещения.