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Общество

На улицах Бишкека появились необычные палатки в форме арбуза

В столице Кыргызстана появились необычные торговые палатки, выполненные в форме гигантских арбузов.

В них будут продаваться арбузы и дыни прямо на улице. Такие точки уже стали местной достопримечательностью в отдельных микрорайонах. Об этом сообщают очевидцы.

24.kg
Фото 24.kg. В столице Кыргызстана появились необычные торговые павильоны

Власти Бишкека официально разрешили установку таких точек.  Они организованы как часть системы упорядочения торговли бахчевыми.

Торговля прямо с автомобилей вне специально отведенных участков запрещена. Такие меры призваны избавить улицы от заторов и обеспечить безопасность дорожного движения. Палатки оборудованы кондиционерами. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338568/
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