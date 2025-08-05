На улицах Бишкека появились необычные палатки в форме арбуза

В столице Кыргызстана появились необычные торговые палатки, выполненные в форме гигантских арбузов.

В них будут продаваться арбузы и дыни прямо на улице. Такие точки уже стали местной достопримечательностью в отдельных микрорайонах. Об этом сообщают очевидцы.

Фото 24.kg. В столице Кыргызстана появились необычные торговые павильоны

Власти Бишкека официально разрешили установку таких точек. Они организованы как часть системы упорядочения торговли бахчевыми.

Торговля прямо с автомобилей вне специально отведенных участков запрещена. Такие меры призваны избавить улицы от заторов и обеспечить безопасность дорожного движения. Палатки оборудованы кондиционерами.