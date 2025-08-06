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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек в 2040 году: прогноз загрязнения и удушливый сценарий

Фото 24.kg. Бишкек в 2040 году может превратиться в город с ядовитой атмосферой

В Центральной Азии — в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане — качество воздуха остается острой проблемой как в городах, так и в сельской местности.

По данным Всемирного банка, главные причины загрязнения — сжигание ископаемого топлива для отопления, промышленность и транспорт, пыльные и песчаные бури. Последние дают до 25 процентов общего объема загрязнения воздуха в регионе — это гораздо выше, чем во многих других частях мира.

Что наиболее опасно загрязняет воздух

Особую опасность представляют твердые частицы диаметром менее 2,5 микрона (PM2,5), которые вызывают большинство заболеваний дыхательных путей и преждевременных смертей. В крупных городах концентрация PM2,5 зимой превышает норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 6-12 раз — при рекомендованном ею уровне в 5 микрограмм на кубический метр.

из интернета
Фото из интернета. По данным Всемирного банка, главные причины загрязнения - сжигание ископаемого топлива для отопления, промышленность и транспорт, пыльные и песчаные бури.

Экономический ущерб от загрязнения воздуха в регионе оценивают в $15,2–21,7 миллиарда ежегодно — это от 3 до 5 процентов регионального ВВП. Загрязнение снижает трудоспособность населения, урожайность сельскохозяйственных культур и увеличивает расходы на здравоохранение.

Ключевым источником антропогенного загрязнения PM2,5 является сжигание твердого топлива для отопления — от 18 до 42 процентов всех выбросов PM2,5 в городах региона. Вторичные частицы формируются из диоксида серы, оксидов азота и аммиака, что усложняет ситуацию.

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В отчете Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии» подчеркивается необходимость комплексного подхода к решению проблемы. Среди приоритетных задач — укрепление институциональных и правовых основ, создание межведомственных координационных комитетов, обновление и повышение стандартов качества воздуха в соответствии с рекомендациями ВОЗ, модернизация систем мониторинга и расширение технического потенциала.

Отдельное внимание уделяют повышению осведомленности населения и заинтересованных сторон, развитию регионального сотрудничества по обмену информацией и согласованию мер по снижению трансграничного загрязнения.

Эксперты прогнозируют, что при реализации экономически эффективных мер к 2040 году возможно значительное снижение концентрации PM2,5 в крупнейших городах региона — Бишкеке, Душанбе и Ташкенте. Однако для достижения этого необходимы целенаправленные государственные стратегии и активная межсекторная работа.

Прогноз: Бишкек в 2040 году

Если не принять экстренные меры, к 2040 году Бишкек буквально утонет в ядовитом воздухе. Уже в 2020-м около трети всей концентрации взвешенных частиц PM2.5 (примерно 34 микрограмма на кубометр) приходилось на сжигание твердого топлива в жилом секторе, и половина объема — от частной застройки в пригородах. Несмотря на централизованное отопление, до 57 процентов небогатых домохозяйств использовали уголь — в печах и котлах с низким КПД.

Автотранспорт занял второе место по опасности: 26 процентов от всей концентрации загрязнения, причем две трети из них — от малотоннажных авто, многие из которых технически устарели.

Но более опасна невидимая часть — вторичные PM2.5, которые не выбрасываются напрямую, а формируются в атмосфере из предшествующих газов (диоксид серы, оксид азота, аммиак). Эти частицы переносятся в Бишкек из других районов, в том числе — из-за границы. Город дышит не только своими выбросами, но и чужими.

Ситуация в ближайшие годы будет только ухудшаться. По прогнозу Всемирного банка, к 2040 году:

  • население бишкекской агломерации увеличится в 3 раза, достигнув 3,3 миллиона человек;
  • спрос на тепло вырастет на 54 процента, причем с равномерным увеличением спроса на все виды топлива;
  • выбросы PM2.5 возрастут на 30 процентов, а выбросы оксида азота — на 60 процентов;
  • концентрация PM2.5 в воздухе поднимется до 38 микрограммов на кубометр в 2030 году и превысит 45 микрограммов к 2040 году — значительно выше рекомендованного предела ВОЗ (35 микрограмм на кубометр).

Наибольший вклад в грядущее загрязнение внесет автотранспорт — 36 процентов от общей концентрации PM2.5 в 2040 году, и лишь немного уступит отопление твердым топливом (32 процентов).

Какие нужны меры, чтобы не задохнуться

Это не просто абстрактные цифры. По текущим оценкам, такой уровень загрязнения приведет к росту хронических заболеваний дыхательной системы у детей на 20–30 процентов, увеличению смертности от кардиореспираторных причин, снижению когнитивных способностей у школьников и ускорению старения у всех возрастных групп.

из интернета
Фото из интернета. Какие нужны меры, чтобы не задохнуться

Единственный шанс изменить будущее — это реализация экономически эффективных и проверенных мер:

  • модернизация автотранспорта и введение жестких стандартов на выбросы;
  • переход на экологически чистое отопление в частном секторе;
  • жесткое регулирование промышленных и энергетических источников;
  • создание зеленых поясов и систем орошения с устойчивым водоснабжением.

Если все это удастся реализовать, уровень загрязнения можно снизить до 22 микрограммов на кубометр, но для этого нужны системные шаги сейчас, а не в 2035 году. В противном случае Бишкек станет примером того, как город может задохнуться от собственного развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338558/
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