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Общество

Будьте осторожнее! Кыргызстанцев ждет второй пик активности клещей

В Кыргызстане за 2025 год зарегистрировано 722 случая укусов клещей, 164 человека получили специфическую иммунопрофилактику. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, в настоящее время ситуация стабилизировалась и идет на спад. Однако есть два пика заболеваемости: весенний (апрель — май) и осенней (август — сентябрь).

В связи с этим департамент призывает соблюдать меры предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:

  • на дачных и приусадебных участках;
  • в лесах и лесопарковых зонах;
  • в городских парках и зонах отдыха.

Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

Чтобы минимизировать риск укуса клеща, нужно:

  • надевать светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами;
  • регулярно осматривать одежду и открытые участки тела во время прогулки и по ее завершении;
  • использовать репелленты, отпугивающие клещей, строго по инструкции;
  • избегать высокой травы и кустарников, особенно вдоль троп и на опушках леса.

При обнаружении клеща на теле следует удалить его как можно скорее, но не выкидывать, а сохранить (в небольшую баночку или пакет) и обратиться в территориальную санитарно-эпидемиологическую службу для определения вида на инфицированность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338543/
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