Будьте осторожнее! Кыргызстанцев ждет второй пик активности клещей

В Кыргызстане за 2025 год зарегистрировано 722 случая укусов клещей, 164 человека получили специфическую иммунопрофилактику. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, в настоящее время ситуация стабилизировалась и идет на спад. Однако есть два пика заболеваемости: весенний (апрель — май) и осенней (август — сентябрь).

В связи с этим департамент призывает соблюдать меры предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:

на дачных и приусадебных участках;

в лесах и лесопарковых зонах;

в городских парках и зонах отдыха.

Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

Чтобы минимизировать риск укуса клеща, нужно:

надевать светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами;

регулярно осматривать одежду и открытые участки тела во время прогулки и по ее завершении;

использовать репелленты, отпугивающие клещей, строго по инструкции;

избегать высокой травы и кустарников, особенно вдоль троп и на опушках леса.

При обнаружении клеща на теле следует удалить его как можно скорее, но не выкидывать, а сохранить (в небольшую баночку или пакет) и обратиться в территориальную санитарно-эпидемиологическую службу для определения вида на инфицированность.