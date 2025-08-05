Будьте осторожнее! Кыргызстанцев ждет второй пик активности клещей

В Кыргызстане за 2025 год зарегистрировано 722 случая укусов клещей, 164 человека получили специфическую иммунопрофилактику. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
По его данным, в настоящее время ситуация стабилизировалась и идет на спад. Однако есть два пика заболеваемости: весенний (апрель — май) и осенней (август — сентябрь).
В связи с этим департамент призывает соблюдать меры предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:
- на дачных и приусадебных участках;
- в лесах и лесопарковых зонах;
- в городских парках и зонах отдыха.
Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.
Чтобы минимизировать риск укуса клеща, нужно:
- надевать светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами;
- регулярно осматривать одежду и открытые участки тела во время прогулки и по ее завершении;
- использовать репелленты, отпугивающие клещей, строго по инструкции;
- избегать высокой травы и кустарников, особенно вдоль троп и на опушках леса.
При обнаружении клеща на теле следует удалить его как можно скорее, но не выкидывать, а сохранить (в небольшую баночку или пакет) и обратиться в территориальную санитарно-эпидемиологическую службу для определения вида на инфицированность.