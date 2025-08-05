Глобальное соглашение о борьбе с пластиковым загрязнением обсуждают в Женеве

В Женеве проходят международные переговоры по разработке глобального соглашения, направленного на борьбу с растущим объемом пластиковых отходов и их воздействием на здоровье человека, океаны и экономику. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), без соглашения объем пластиковых отходов утроится к 2060 году, что приведет к серьезному ущербу, в том числе для здоровья людей.

«Только в 2024 году, по прогнозам, человечество использовало более 500 миллионов тонн пластика. Из них 399 миллионов тонн станут отходами. Согласно последним прогнозам, к 2040 году объем пластика, попадающего в окружающую среду, увеличится на 50 процентов. Совокупный экономический ущерб он пластикового загрязнения может достичь $281 триллиона в период с 2016-го по 2040-й», — говорится в сообщении.

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Переговоры под эгидой ЮНЕП начались после того, как в 2022 году государства ООН договорились в течение двух лет разработать юридически обязывающее соглашение, которое поможет положить конец кризису пластикового загрязнения, в частности в морях.

Сторонники соглашения сравнивают его по значимости с Парижским климатическим соглашением 2015 года. При этом они предупреждают о сопротивлении нефтегазодобывающих стран, поскольку нефть и природный газ служат сырьем для производства пластика.

По соглашению состоялось пять раундов переговоров. Последний прошел в конце 2024 года, обсуждение решили продолжить в Женеве — с 5 по 14 августа. Представители 179 стран, а также более 1,9 тысячи участников из 618 организаций-наблюдателей — ученых, экологов и представителей промышленности — изучат проект соглашения.