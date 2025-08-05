Вице-спикер провел выездное совещание при въезде в долину и обсудил ситуацию на автодороге Суусамыр — Арал. Нурланбек Азыгалиев подчеркнул, что главной проблемой населения дотационного региона с суровыми климатическими условиями остается дорога, и добавил, что строительство автодороги Суусамыр — Арал протяженностью 84 километра должно начаться в кратчайшие сроки.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций сообщили, что проект указанной дороги полностью разработан, но вопрос финансирования пока не решен.

Жители отметили, что из года в год обещают начать строительство, однако никаких результатов до сих пор нет, в связи с чем они потребовали ускорить решение вопроса.

Так, в регионе практически отсутствуют производственные объекты, и основной вид деятельности сельчан — животноводство. В этой связи в текущем году предпринимаются усилия по строительству предприятия по переработке шерсти. Что касается земледелия, несмотря на его ведение, из-за суровых природных условий получение хорошего урожая остается затруднительным.

Рабочая поездка продолжилась в селе Тунук, где Нурланбек Азыгалиев ознакомился с состоянием спортзала, строительство которого не может завершиться с 2018 года. Из республиканского бюджета был выделен один миллион сом, на сегодняшний день завершено лишь строительство фундамента.