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Общество

В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «Об автомобильных дорогах». Документ направлен на повышение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств при строительстве, ремонте и реконструкции автодорог.

Теперь проектная документация должна учитывать не только рыночные цены на строительные материалы и работы, но и предусматривать меры по размещению инженерно-технической инфраструктуры операторов связи вдоль трасс.

Также в закон введено новое понятие — экспериментальный проект. Это означает возможность внедрения инновационных технологий, материалов и оборудования при строительстве дорог. Такие проекты должны базироваться на международном опыте и содержать ориентировочную стоимость, подтвержденную данными производителей или аналогичных проектов за рубежом.

Важно, что расхождение между утвержденной сметой и итоговой стоимостью контракта не должно превышать 5 процентов. Все сметные расчеты, прошедшие экспертизу в уполномоченном органе, станут основой для цен в госзакупках и могут быть пересмотрены только в порядке, установленном кабинетом министров.

Закон вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338514/
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