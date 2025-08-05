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Общество

Археологи КР рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия

Археологи Кыргызстана рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия. Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» объявил тендер на продолжение археолого-раскопочных исследований в рамках государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия «Кооно тарых сырлары» на 2023-2027 годы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

На работы археологов запланировано выделить 4 миллиона  412 тысяч 360 сомов.

Заявки принимаются до 13 августа 2025 года.  

Запланированы исследования таких объектов, как:

  • палеолитический памятник Курама в Чуйской долине;
  • петроглифы и захоронения в Саймалы-Таше (Тогуз-Тороуский район Джалал-Абадской области);
  • могильники сакского времени в местности Ак-Торпок Нарынского района Нарынской области;
  • могильник Торкен кенкольского типа в Токтогульском районе Джалал-Абадской области;
  • могильник Кызыл-Кошун карабулакского типа в Баткенском районе Баткенской области;
  • памятники тюркского времени в Кочкорском районе Нарынской области;
  • городище Кузнечная Крепость на территории Бишкека;
  • городище Красная Речка в Иссык-Атинском районе Чуйской области;
  • памятники в зоне планируемого города Асман в Иссык-Кульской котловине;
  • памятники в долине Джуука Иссык-Кульской области;
  • городище Кум-Добо в Кочкорском районе Нарынской области;
  • создание археологической карты Лейлекского района Баткенской области;
  • этнологическая экспедиция по районам разных областей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338504/
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