Археологи КР рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия

Археологи Кыргызстана рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия. Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» объявил тендер на продолжение археолого-раскопочных исследований в рамках государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия «Кооно тарых сырлары» на 2023-2027 годы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
На работы археологов запланировано выделить 4 миллиона 412 тысяч 360 сомов.
Заявки принимаются до 13 августа 2025 года.
Запланированы исследования таких объектов, как:
- палеолитический памятник Курама в Чуйской долине;
- петроглифы и захоронения в Саймалы-Таше (Тогуз-Тороуский район Джалал-Абадской области);
- могильники сакского времени в местности Ак-Торпок Нарынского района Нарынской области;
- могильник Торкен кенкольского типа в Токтогульском районе Джалал-Абадской области;
- могильник Кызыл-Кошун карабулакского типа в Баткенском районе Баткенской области;
- памятники тюркского времени в Кочкорском районе Нарынской области;
- городище Кузнечная Крепость на территории Бишкека;
- городище Красная Речка в Иссык-Атинском районе Чуйской области;
- памятники в зоне планируемого города Асман в Иссык-Кульской котловине;
- памятники в долине Джуука Иссык-Кульской области;
- городище Кум-Добо в Кочкорском районе Нарынской области;
- создание археологической карты Лейлекского района Баткенской области;
- этнологическая экспедиция по районам разных областей.