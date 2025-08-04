В КР прошел фестиваль Салбуурун: беркуты, тайганы и дух кочевой традиции

На южном берегу озера Иссык-Куль в селе Боконбаево состоялся ежегодный фестиваль Салбуурун, посвященный кочевой культуре и охотничьим традициям Кыргызстана. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, сотни гостей стали свидетелями зрелищных выступлений беркутчи — охотников с ловчими орлами, а также соревнований по стрельбе из лука, скачкам и традиционной кыргызской борьбе.

В рамках фестиваля также состоялись выступления акынов, горловое пение, музыкальные номера на комузе и выставки изделий народных ремесел.

Салбуурун — это древний вид охоты с беркутом, луком и тайганом (национальной породой охотничьих борзых), который до сих пор жив в кыргызской культуре. Журналисты AP опубликовали фоторепортаж с места события.

Фестиваль прошел 2 августа 2025 года.