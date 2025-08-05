Возможность запуска авиарейса Бишкек — Бухарест обсудили Кыргызстан и Румыния. Вопрос обсуждался на встрече директора Госагентства гражданской авиации КР Данияра Бостонова с руководством Румынского управления гражданской авиации.

Стороны обсудили подготовку межправительственного соглашения о воздушном сообщении и возможность запуска регулярных рейсов после выхода Кыргызстана из «черного списка» ЕС.

Также состоялись переговоры с представителями Министерства транспорта Румынии, курирующими авиационную отрасль. Обсуждались вопросы регулирования, развития авиационной инфраструктуры и подготовки кадров.

Данияр Бостонов также посетил диспетчерский центр ROMATSA, где ознакомился с работой аэронавигационной службы, симуляторами авиадиспетчерских вышек и тренажерами для подготовки в том числе кыргызстанских авиадиспетчеров, инженеров и метеорологов.