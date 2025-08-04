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Общество

5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — проспект Чуй, 123, 125, улицы Суюмбаева, 123/1, Осмонкула, 64, отрезки улицы Ереванской, переулок Таллинский, улицы Курманджан Датки, 79, 81, 148, 170, Огонбаева, 33, Фрунзе, 165;
  • 9.00-12.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова, улица Нарвская, 43Б;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Мыскал, Тендик, Тынчтык, Илим;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Ынтымак, Биримдик, Усонбай, Ыйман, Чубак-Ажы, Бий-Ата);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак, Проектируемой, Муромской, улица Каракумская, 70, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Ак-Тан, Камбар-Ата), микрорайон «Джал», 26, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын), село Мраморное (улица Северная);
  • 13.00-15.00 — отрезки улиц Абая, Орловской, Медерова;
  • 10.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Новая);
  • 13.00-17.00 — улица Нарвская, 43Г;
  • 15.00-18.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы Жетиген, Биримдик, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Эл-Биримдиги, Жаштык, Бакай-Ата, Сары-Озон, 1-я Линия — 16-я Линия, Ак-Буура, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек-Ата, переулок Чыгыш).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Северная, Узгенская, Тянь-Шаньская, Ошская, Родниковая, Бокомбаева), Молдовановка (улицы Пионерская, Молодежная, Парковая, Почтовая, Набережная, Яблоневая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Школьная), Новониколаевка (улица Зеленая), Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Карал-Добо (улица Бапакова);
  • 9.00-18.00 — село Кашкелен (улица Сматова), город Орловка (улица Фрунзе);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Молодежная);
  • 9.00-18.00 — село Бозбармак (улицы Токтогула, Шопокова);
  • 9.00-12.00 — город Кант (улица Толстого);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Ситникова), Беш-Корук, Беловодское (поликлиника), Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Нижне-Чуйское (улица Фрунзе), Северное (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина);
  • 9.00-17.00 — села Саз (улицы Веселая, Ынтымак, Свободы, Тукбаш Жумагул), Асылбаш (улицы Бира, Кашка-Суу, Омурбека, Тоголок, Сураналы), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина);
  • 9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Досиева, Ключевая, Крупская, Таласская, Ала-Арчинская, Советская, Деповская), Кожомкул (улицы Пионерская, Крупская, Комсомольская, Кирова, Степная, Северная, Колхозная, Фрунзе, Горького, Первомайская, Школьная, Октябрьская, Проектируемая, Шевченко, тупики Школьный, Комсомольский, Шевченко);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Джуматаева, Тоголока Молдо), Тельман (улицы Эгембердиева, Южная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Карла Маркса, Путейская), село Чуй (улицы Ключевая, Покровская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красная речка (улицы Юбилейная, Первомайская, Кривощекова), Кенеш (улица Кочкорбаева).
3
Нарынская область
  • 9.00-20.00 — село Кок-Жар;
  • 9.30- 20.00 — село Конорчок;
  • 9.30-17.30 — село Кара-Булун;
  • 10.00-19.00 — село Ача-Кайынды;
  • 10.00-18.00 — село Казарман, городок «Нуржайык», 14,15,17,19,20.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Арал, Кум-Арык.
5
Иссык-Кулькая область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Московская, Коенкозова, Стаханова, Гоголя, микрорайон «Кашка-Суу», 5, 6), села Курменты, Ак-Булак, Дархан, Жениш, Кой-Сары, Барскоон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338469/
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