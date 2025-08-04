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Общество

Комплекс «Манас Ордо» в Таласе закрыли для посещений из-за реконструкции

Национальный историко-архитектурный комплекс «Манас Ордо» в Таласе с 1 августа закрыт для посещений. Информацию 24.kg подтвердили в Минкультуры.

По его данным, посещение мавзолея приостановлено в связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ и в целях обеспечения безопасности сотрудников и сохранности музейных фондов.

Напомним, Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо» в Таласской области проходит масштабную реконструкцию впервые за последние 30 лет. Цель работ — не просто обновление зданий, а превращение «Манас Ордо» в уникальный культурный и технологический центр Центральной Азии.

Реконструкция комплекса началась в 2024 году за счет республиканского бюджета. Согласно проекту, будут построены современный конгресс-холл, пять гостевых домов общей площадью одна тысяча квадратных метров и двухэтажное административное здание. В рамках реконструкции также запланировано расширение территории комплекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338465/
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