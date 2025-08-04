Меньше половины молодых врачей остается в регионах после обязательной отработки

В среднем по Кыргызстану после окончания обязательного срока отработки на местах остается от 20 до 40 процентов молодых врачей. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, число молодых специалистов, остающихся работать на местах после отработки, зависит от региона и условий труда.

Сейчас министерство анализирует данные о выпускниках 2023 года, завершивших обязательную двухлетнюю отработку. Основная цель анализ — определить доли специалистов, продолжающих трудовую деятельность на тех же рабочих местах после истечения срока обязательной отработки, и выявить факторы, влияющие на их решение остаться или покинуть организацию здравоохранения.

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Отметим, согласно статье 162 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», выпускники медицинских учебных заведений, учившиеся на бюджетной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению Минздрава.

В 2025 году комиссионное распределение 292 выпускников бюджетной формы обучения прошло со 2 по 5 июля. Они обязаны приступить к работе не позднее 1 сентября.

В случае отказа от работы по распределению (направлению) выпускник имеет право свободного трудоустройства после возмещения стоимости его обучения. Размер стоимости рассчитывается согласно прямым затратам медицинского учебного заведения.