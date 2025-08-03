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Общество

В Узбекистане вводят обязательный тест на ВИЧ для возвращающихся из-за границы

В Узбекистане вводят обязательный тест на ВИЧ для возвращающихся из-за границы. Сенат Олий Мажлиса одобрил закон, согласно которому граждане, находившиеся за рубежом более 90 дней, обязаны проходить проверку на наличие этой инфекции.

Документ принят на фоне роста случаев ВИЧ среди мигрантов. За 2024 год случаи заражения выросли на 23,7 процента. Срок в 90 дней выбран с учетом инкубационного периода инфекций.

На 1 июля 2025 года в стране зарегистрировано 51 тысяча 87 ВИЧ-положительных пациентов.

Результаты добровольного медицинского обследования показали, что среди трудовых мигрантов нередко выявляются инфекционные заболевания, опасные для здоровья населения.

В 2024 году из 1,7 миллиона вернувшихся из-за рубежа узбекистанцев только 434 тысяч (25 процентов) прошли добровольное тестирование на ВИЧ, и у 1 тысячи 512 из них диагноз подтвердился.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338365/
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