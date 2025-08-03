Впервые в КР за пару часов восстановлены все функции у пациентки с инсультом

В Национальном госпитале впервые успешно проведена тромболитическая терапия пациентке с ишемическим инсультом. Благодаря высокотехнологичному методу лечения женщине удалось полностью восстановить речь и двигательные функции уже в течение первых часов после поступления. Об этом сообщается на странице стационара в Facebook.

Фото из Facebook. Заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов

Уточняется, что 27 июля по линии скорой медицинской помощи в инсультный центр госпиталя была доставлена пациентка И.Ж., 1949 года рождения, с признаками ишемического инсульта: левосторонняя гемиплегия и дизартрия. Диагностика и лечение были начаты в кратчайшие сроки. В течение 40 минут была выполнена компьютерная томография головного мозга и получены все необходимые лабораторные анализы.

После подтверждения диагноза в соответствии с клиническим протоколом пациентке была введена тромболитическая терапия препаратом альтеплаза. Уже через 5 минут после начала инфузии отмечено восстановление движений и речи.

На третьи сутки пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии и с полным восстановлением функций.

«Это первый случай в Бишкеке, когда тромболизис проведен с положительным исходом. Мы впервые добились клинически значимого результата, когда пациентка полностью восстановилась уже через несколько часов», — отметил заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

«Следует особо отметить слаженную работу службы скорой медицинской помощи, которая еще на этапе транспортировки правильно определила показания к тромболизису и доставила пациентку в соответствующее учреждение. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения и администрации Национального госпиталя, инсультный центр оснащен всем необходимым — от круглосуточной КТ-диагностики до квалифицированной мультидисциплинарной команды», — говорится в сообщении.

Проведение тромболизиса стало возможным в рамках реализации дорожной карты по борьбе с инсультами в Кыргызской Республике, направленной на расширение доступа населения к высокотехнологичным методам лечения и снижение последствий сосудистых заболеваний головного мозга.

«Теперь пациенты с инсультом в Бишкеке могут рассчитывать на помощь, соответствующую международным стандартам. Главное — не терять время и при первых признаках инсульта незамедлительно вызывать скорую помощь», — подчеркнул Нурлан Оморов.



Тромболизис — это метод лечения ишемического инсульта, при котором пациенту внутривенно вводится препарат (тромболитик), растворяющий тромб, перекрывший кровоток в головном мозге. Это позволяет восстановить мозговое кровообращение и предотвратить гибель тканей. Процедура проводится строго по международному протоколу, при наличии определенных показаний, и эффективна только в течение первых 4,5 часа с момента появления симптомов.

Инсульт является одной из ведущих причин смертности в Кыргызстане и занимает одно из первых мест в структуре смертности.

Многие пациенты становятся инвалидами на всю жизнь. Применение тромболизиса позволяет избежать тяжелых последствий, а при своевременном вмешательстве полностью восстановить здоровье.

Как распознать инсульт? Первые признаки инсульта — повод немедленно вызывать скорую медицинскую помощь по номеру 103. Запомните простую формулу: