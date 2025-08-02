Если будет ядерная война, как это отразится на Кыргызстане. Три сценария

Дональд Трамп ответил Дмитрию Медведеву, раскритиковавшего ультиматум американского президента по завершению российско-украинской войны в течение десяти дней и напомнившего о российской системе ядерного сдерживания «Мертвая рука». Президент США заявил, что считает эти высказывания «бывшего президента» России угрозой и поэтому отдал приказ о переброске двух атомных подлодок, не уточняя, в какие именно регионы они были передислоцированы. Это было сказано на встрече Трампа с журналистами в Белом доме и продублировано в его социальной сети.

Таким образом тема потенциального ядерного конфликта опять стала актуальной и заставила целый ряд экспертов, как российских, так и западных, начать снова рассуждать о том, насколько реален обмен ядерными ударами.

Мы решили не вдаваться в анализ экспертного дискурса на эту тему, потому что в итоге он сводится к обсуждению, насколько Путин и Трамп адекватны, насколько они склонны к самоубийству и так далее и тому подобное.

Но поскольку о ядерной угрозе вновь заговорили, нам показалось интересным разобраться, а что будет с Кыргызстаном, если ядерное оружие все-таки применят, тем более, что с начала войны в Украине это перестало быть чем-то гипотетическим. О ядерном оружии с самого начала нападения России на Украину заговорили как о вполне допустимом развитии событий. Оно перестало быть каким-то жупелом, который есть, но никогда не будет использован. На полном серьезе и в России, и на Западе, и в Азии начали публиковаться как академические аналитические статьи, так и разборы и публицистика на тему, что делать, если ядерная война случится, как выжить, куда, если что переехать, каким может быть удар по силе и мощности, и так далее.

Нам показалось интересным посмотреть, а как ядерный конфликт может отразиться на Кыргызстане.

Начнем с того, что все эксперты, которым мы доверяем и чат GPT (его англоязычная версия, мы считаем ее более продвинутой), считают вероятность ядерного конфликта между Россией и США хоть и низкой, но не нулевой.

Значит, Кыргызстану нужно подготовиться и рассматривать, возможную ядерную войну как угрозу безопасности. Ведь мир никогда еще за всю свою историю, даже во время Карибского кризиса , не был так близок к использованию ядерного потенциала.

По классике существует три сценария развития событий.

Сценарий 1: полномасштабная ядерная война.

Реализация этого сценария предполагает обмен сторонами десятками или даже сотнями ядерных зарядов. Разрушены мегаполисы, инфраструктура, электросети. Наступает ядерная зима.

Последствия для Кыргызстана

Как и для всех других стран мира последствия полномасштабной ядерной войны катастрофические. К ней практически невозможно подготовиться. Хотя прямого ядерного удара по территории Кыргызстана не будет, радиоактивные осадки через воздушные массы (особенно в Иссык-Кульскую, Чуйскую и Нарынскую области) попадут в любом случае. В результате ядерной зимы резко упадет температура воздуха (как минимум на 5-10 градусов). Это грозит неурожаем, особенно в предгорьях. Наступит голод и холод. Кыргызстан зависит от импорта зерна, топлива.

Крах мировой экономики повлечет за собой инфляцию.

Отключится связь и интернет. Страну также ожидает массовая миграция из России и Казахстана. Вероятны локальные конфликты за ресурсы (вода, продовольствие, лекарства). В итоге в Кыргызстане развернется гуманитарная катастрофа, гибель населения от холода, голода, болезней.

Этот сценарий считается маловероятным.

Сценарий 2: ограниченный ядерный обмен

Этот сценарий предполагает удары России по военным и инфраструктурным объектам в Европе, возможно, по нескольким крупным городам или применение тактического ядерного оружия непосредственно на театре боевых действий в Украине или Польше, где расположены склады вооружений, предназначенных для ВСУ.

Последствия для Кыргызстана

Радиоактивные облака малой интенсивности достигнут Кыргызстана. Вырастут цены на продукты питания, топливо, лекарства. Рост цен будет примерно в 2-5 раз. Возникнут перебои с выполнением Россией своих обязательств перед Кыргызстаном. Например, в сфере поставки нефтепродуктов. Безработица из-за закрытия предприятий в России сократит денежные переводы от мигрантов и вызовет волну их возвращения на родину.

Этот сценарий считается умеренно вероятным, и к нему можно и нужно подготовиться на правительственном уровне.

Сценарий 3: эскалация без ядерной войны

Драматургия этого сценария предполагает серьезное обострение, но без обмена ядерными ударами, хотя ядерный шантаж перейдет границу допустимого. Все стороны усилят арсеналы и риторику. Будет множество провокаций, постоянные и масштабные кибератаки, испытания оружия, в том числе и новейшего. Массовые сбои электросетей, интернета и другой инфраструктуры.

Последствия для Кыргызстана

Кыргызстану станет все сложнее балансировать между Китаем, Россией и Западом. Произойдет экономический спад, начнется рост инфляции. Параллельно будет расти внутренняя напряженность, особенно в политике и информационном пространстве. Усилится миграция, как внешняя, так и внутренняя. Люди будут искать стабильность и безопасность. Если превентивно не будут созданы национальные резервы и укреплена продовольственная безопасность, последствия могут усугубиться еще больше. Тем более, что этот сценарий в экспертной среде считается наиболее вероятным и, по сути, его реализация уже начинается.

Что может и должен сделать Кыргызстан, исходя из опыта и действий других стран

Для этого необходимо избегать военных союзов, стараться не размещать на своей территории военные базы или системы ПРО других стран, чтобы не стать мишенью. Диллема, что делать с уже действующей российской военной базой. Но в любом случае нужно максимально поддерживать баланс между Россией, Китаем, Турцией и Западом, сохраняя дипломатические и экономические каналы со всеми сторонами.

Укреплять и развивать региональное сотрудничество с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, чтобы вырабатывать совместную устойчивость к кризисам.

2. Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности

Увеличить запасы зерна, сахара, топлива и медикаментов на случай перебоев поставок. Стимулировать местное сельское хозяйство на выращивание зерновых, картофеля, тепличных культур. Развивать альтернативные источники энергии (например, солнечные и малые ГЭС), особенно в отдаленных районах. Обеспечить передвижными дизельными и солнечными генераторами школы и больницы. Увеличить стратегические запасы дизтоплива и угля.

Договориться с Китаем и Казахстаном о гарантированных поставках электроэнергии. Создать государственные резервы стратегических товаров.

3. Обеспечение финансовой устойчивости

Защитить сом от колебаний рубля и доллара, возможно, через валютную корзину или привязку к юаню. Создать стабилизационный фонд как в Казахстане, для смягчения экономических потрясений. На государственном уровне обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, логистике и сфере информационных технологий.

4. Обеспечение информационной и кибербезопасности

На государственном уровне создание системы или центра мониторинга фейков для противодействия дезинформации и панике. Развивать киберзащиту государственных структур и критической инфраструктуры. Повышение медийной грамотности населения.

5. Повышение гражданской готовности

Разработка и распространение четких планов действий на случай кризисов: отключение связи, перебои с водой, транспортом и продуктами. Например, в европейских странах уже давно местное население получило памятки, что необходимо иметь дома и что делать в случае кризисов. В частности, рекомендовано иметь дома запас непортящихся продуктов в расчете на 72 часа, фонарик и радио на батарейках.

Создание локальных центров устойчивости, то есть укрытий, складов, генераторов, радиостанций.

6. Диверсификация внешней торговли

Снижение зависимости от одного партнера (например, России) и расширения связей с Китаем (логистика, инфраструктура), Турцией, Индией и странами Персидского залива, а также ЕС и ЕАЭС — по разным векторам.

7. Инвестиции в образование и науку

Развивать агротехнологии, информационные технологии и устойчивое энергоснабжение. Обучать специалистов в сфере радиационной защиты, медицины катастроф, логистики в условиях ЧС. Внедрение инноваций в производство и хранение продуктов.

P.S. Мы живем в сложное время. Период смены эпох или фазовый кризис всегда сопровождался глобальной турбулентностью, и к ней нужно быть максимально подготовленным. Ведь, как известно, кто предупрежден — значит вооружен.