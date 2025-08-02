В Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В нем приняли участие зампред кабмина Эдиль Байсалов, мэр Айбек Джунушалиев, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, скульптор, автор памятника Тамила Маматова и другие.

Обновленный постамент памятника напоминает заснеженные кыргызские скалы. Он выполнен под углом 15 градусов и облицован белым мрамором, что создает единый ансамбль с архитектурной средой вокруг и придает городской среде новую эстетическую глубину.

Статую Манаса сопровождают символы природы — снежные барсы и беркут, изображенные в рельефной форме. Эти элементы подчеркивают богатство природы Кыргызстана и его национальные символы. Верный конь Манаса как будто движется по облакам, а беркут летит рядом, олицетворяя свободу и государственную независимость. Высота памятника с постаментом 33 метра, что символизирует 33-летие независимости.

Скульптура изготовлена из бронзового сплава, а постамент — из бетона, металлических конструкций и мрамора. Выбор материалов тщательно продуман с инженерной точки зрения, учитывая наклон конструкции.