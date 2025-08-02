21:36
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции

В Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В нем приняли участие зампред кабмина Эдиль Байсалов, мэр Айбек Джунушалиев, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, скульптор, автор памятника Тамила Маматова и другие.

Обновленный постамент памятника напоминает заснеженные кыргызские скалы. Он выполнен под углом 15 градусов и облицован белым мрамором, что создает единый ансамбль с архитектурной средой вокруг и придает городской среде новую эстетическую глубину.

Статую Манаса сопровождают символы природы — снежные барсы и беркут, изображенные в рельефной форме. Эти элементы подчеркивают богатство природы Кыргызстана и его национальные символы. Верный конь Манаса как будто движется по облакам, а беркут летит рядом, олицетворяя свободу и государственную независимость. Высота памятника с постаментом 33 метра, что символизирует 33-летие независимости.

Скульптура изготовлена из бронзового сплава, а постамент — из бетона, металлических конструкций и мрамора. Выбор материалов тщательно продуман с инженерной точки зрения, учитывая наклон конструкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338353/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента
На площади Ала-Тоо 2 августа пройдет открытие памятника Манасу
Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам
Полемика вокруг нового памятника Манасу: Дайырбек Орунбеков тоже высказался
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
На площади Ала-Тоо начали установку памятника Манасу
Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
«Курама жыйып журт кылдым»: на новом постаменте Манасу появятся строки из эпоса
Стало известно, каким будет Манас на площади Ала-Тоо
Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Популярные новости
Началось асфальтирование северной объездной дороги Началось асфальтирование северной объездной дороги
Ошский рынок переезжает: в&nbsp;пригороде Бишкека растет гигантский комплекс Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане планируют повысить пенсии С 1 октября в Кыргызстане планируют повысить пенсии
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
2 августа, суббота
21:33
В Китае назвали самые перспективные технологии искусственного интеллекта В Китае назвали самые перспективные технологии искусств...
21:20
В Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: ожидаются дожди
20:32
Почти 600 рекламных щитов демонтировали в Бишкеке в 2024 году
20:07
Экс-президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста