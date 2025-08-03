Ковры и поля. Необычные формы жизни обнаружили ученые на глубине Мирового океана

Необычные формы жизни обнаружили ученые на глубине Мирового океана. Слои из моллюсков, ковры из бактерий, похожие на лед, и поля трубчатых червей — это лишь некоторые примеры странных, экстремальных форм жизни, которые были обнаружены, сняты на видео и сфотографированы в ходе экспедиции в самые глубокие места Мирового океана. Результаты новых наблюдений опубликованы в журнале Nature.

С помощью пилотируемого подводного аппарата группа китайских исследователей сумела заснять на камеру редкие формы жизни в океанских впадинах в северо-западной части Тихого океана на глубине более 9 километров.

Отмечается, что хотя исследователи и признавали ранее возможность существования жизни на таких глубинах, участники этой экспедиции называют поразительным обилие ее форм, которые им удалось увидеть из иллюминаторов своего подводного аппарата.