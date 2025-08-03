Никто не читает. Снизить количество докладов ООН предложил Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность структуры и слабую эффективность ряда документов.
«Сегодня более половины всех мандатов требуют подготовки докладов. Только за прошлый год секретариат подготовил 1 тысячу 100 докладов — на 20 процентов больше, чем в 1990-м. Три из пяти касаются повторяющихся тем. Я должен признать, что эти доклады тоже становятся длиннее — объем текста вырос более чем на 40 процентов за последние 20 лет. Мы предлагаем меньше заседаний и меньше докладов, но при этом они должны в полной мере соответствовать всем мандатам», — заявил он, выступая на заседании.
Антониу Гутерреш отметил, что, несмотря на объем проделанной работы, значительная часть докладов остается малозаметной: каждый пятый из них набирает менее тысячи скачиваний. Генсек ООН при этом не уверен, что их читают. А расходы на подготовку документов и организацию заседаний составляют значительную часть регулярного бюджета. По словам генсека, из каждых десяти долларов бюджета один идет на прямое обслуживание заседаний и публикаций, не считая дополнительных косвенных затрат.