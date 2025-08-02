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Общество

Почти 600 рекламных щитов демонтировали в Бишкеке в 2024 году

В 2024 году в Бишкеке проведены масштабные демонтажные работы, изменившие облик города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, поручением Садыр Жапарова, в столице демонтировано 590 рекламных щитов.

«Во время реконструкции и расширения северной объездной дороги снесено более 400 объектов. Управлением по контролю за землепользованием мэрии снесено 250 гаражей на улице Псковской (гаражный кооператив № 22). Также проведен демонтаж кафе «Буффет», «Аламедин», «Тайм Аут», «Арзуу» и других объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338329/
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