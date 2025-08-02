Российская компания «Интер РАО» не сможет построить обещанные ТЭЦ в Казахстане

Российская компания «Интер РАО» не сможет построить обещанные три ТЭЦ в Казахстане из-за финансовых проблем. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на вице-премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

«Компания «Интер РАО» должна была получить экспортное финансирование, которое подразумевает недорогую процентную ставку. К сожалению, они не смогли это сделать. Поэтому было принято решение построить их самостоятельно. Мы говорили о том, что начали активную фазу строительства кокшетауской ТЭЦ, заказчиком выступает «Самрук-Энерго»», — сказал Скляр.

По его словам, то же самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске.

«Если мы получим предложения от российских коллег по финансированию, то «Самрук-Энерго» может выбрать их партнерами. Здесь никаких препятствий не будет», — заявил Скляр.

В ноябре 2023 года после встречи президентов Казахстана и России в Астане стало известно, что строительством теплоэлектроцентралей в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау займется российская компания. Речь идет о ТЭЦ — в Кокшетау (мощностью 240 мегаватт), Семее (360 мегаватт) и Усть-Каменогорске (360 мегаватт).

После подписания меморандума со своим российским коллегой (на тот момент) министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что будущие ТЭЦ будут работать на угле. Это вызвало возмущение экологов.

Новость о строительстве ТЭЦ российскими компаниями проходила на фоне жалоб на сбои в работе ТЭЦ в разных регионах Казахстана. Власти сетовали на изношенность инфраструктуры.

«Интер РАО — Экспорт», входящий в состав «Интер РАО», основным акционером которого является «Роснефтегаз» правительства России, поставляет энергию в Беларусь, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Китай и Монголию. До 2019 года компания владела предприятием «Экибастузская ГРЭС-2» в Казахстане.