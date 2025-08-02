Чиновники больше не комментируют вопрос строительства биолаборатории в Бишкеке

В Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций отказались комментировать вопрос 24.kg о строительстве биолаборатории в Бишкеке.

На вопрос, на какой стадии находится в настоящее время проект, в центре ответили, что эти сведения только для служебного пользования.

В октябре 2024 года сообщалось о завершении проектирования научного учреждения и возможном начале строительства с 2025-го.

Возведение лаборатории было запланировано в рамках меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, подписанного во время визита президента РФ в октябре 2023 года в КР.

Ожидалось, что это будет совместный кыргызско-российский научный центр по исследованиям эпидемиологических инфекционных болезней. Оборудованная лаборатория позволит проводить молекулярно-генетические исследования, благодаря чему будет возможность углубить расшифровку местных микробов, присущих территории КР, вести их паспортизацию.