В Кыргызфармации рассказали, как проверяют качество лекарств

Каждый препарат проходит несколько уровней контроля перед тем, как попасть в государственные организации здравоохранения. Об этом сообщает госпредприятие «Кыргызфармация».

Отбор поставщика

Перед заключением контракта сотрудники анализируют репутацию производителя или дистрибьютора: наличие лицензий, сертификатов GMP, опыт работы на рынке и предыдущую историю поставок.

Проверка документов

Каждая партия сопровождается полным пакетом документов: сертификатами качества, регистрационными удостоверениями, документами о происхождении. Без этих документов поставка не принимается.

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Визуальный и количественный контроль

На складе проверяется:

целостность упаковки;

соответствие маркировки;

соответствие количества заявленному объему.

Карантинная зона и сертификация

Все поступающие лекарственные средства помещаются на карантинной зоне до завершения проверок. Каждая партия проходит обязательную сертификацию через лаборатории департамента лекарственных средств и медизделий, где проверяются соответствие стандартам качества, безопасность и подлинность препаратов.

Контроль условий хранения

Лекарства хранятся в соответствии с температурными режимами и стандартами. Для чувствительных препаратов поддерживается холодовая цепь.

«Только после успешного прохождения лабораторных тестов и документальной проверки препараты направляются в медицинские учреждения. Это гарантирует, что пациенты получают безопасные и эффективные лекарства», — подчеркнули в ГП.

ГП «Кыргызфармация» создали в марте 2023 года в целях улучшения доступности лекарственных препаратов для населения. Предприятие обеспечивает только больницы.