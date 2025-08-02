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Общество

Приемная кампания. В вузы Кыргызстана зачислено более 25 тысяч абитуриентов

Более 25 тысяч абитуриентов зачислено в вузы Кыргызстана после трех туров приемной кампании. Об этом говорят открытые данные на портале «Абитуриент online».

По данным автоматизированной системы, из них 6,1 тысячи человек приняты на бюджетные отделения, а более 19 тысяч — на контрактные.

Подавляющее большинство выбрало очную форму обучения, лишь чуть более 1 тысячи человек — заочную.

Абитуриенты чаще выбирают гуманитарные специальности, направления в области образования, медицину, информационные технологии, экономику и финансы, а также юриспруденцию.

Отметим, что всего для участия в трех турах зарегистрировано 56 тысяч 743 талона, из них 37,3 тысячи — на контракт и около 19,5 тысячи — на бюджет. Вузы рекомендовали к зачислению 39,7 тысячи абитуриентов.

С 4 августа стартует четвертый тур приемной кампании в вузах. Для подготовки кадров высшим учебным заведениям выделено 10 тысяч образовательных грантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338317/
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