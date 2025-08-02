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Общество

Министерство культуры показало новую визуальную айдентику: что это и зачем

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана представило новую визуальную айдентику. Глава ведомства Мирбек Мамбеталиев одобрил ее, информирует пресс-служба.

По его словам, предложенный стиль отражает национальные особенности, богатую историю кыргызского народа и современные потребности.

В качестве ключевого элемента новой айдентики выбраны древние петроглифы. Эти изображения, выбитые на камнях, — бесценное историческое наследие, оставленное предками. Это не просто рисунки — за каждым символом стоит быт, обычаи, мировоззрение и культура древнего кыргызского народа.

«Петроглифы — это безмолвный рассказ, прошедший сквозь века. В них заключена национальная идентичность, культурная уникальность и философия народа. Через такие символы можно говорить о министерстве по-новому, сохраняя при этом наши национальные ценности», — сказал Мирбек Мамбеталиев.

В ведомстве считают, что в эпоху, когда визуальный сторителлинг приобретает особую силу, было решено сделать петроглифы основой фирменного стиля. Это не только выражение глубокого уважения к истории, но и способ продвигать культурное наследие с помощью современных технологий, вести универсальный диалог с мировым сообществом через узнаваемые образы.

Новая визуальная айдентика делает облик министерства современным, выразительным и узнаваемым, точно отражая его основную миссию — сохранить культурное наследие кыргызского народа и передать его будущим поколениям, говорится в сообщении.

Новая визуальная айдентика — это совокупность элементов, которые делают бренд узнаваемым и уникальным, формируют у потребителей целостное восприятие.

Некоторые элементы визуальной айдентики.

  • Логотип — фирменный знак, который используется на всех продуктах. Он должен вызывать устойчивую ассоциацию с брендом и отражать идею компании.
  • Цветовая палитра — это может быть один цвет или цветовые сочетания, которые несут определенный эмоциональный посыл и выделяют бренд на фоне конкурентов.
  • Шрифт — как правило, в айдентике создают набор из одного основного и дополнительного фирменных шрифтов, которые сочетаются с концепцией и подчеркивают индивидуальность.
  • Формы — визуальные элементы, которые имеют эстетический смысл для бренда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338296/
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