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Общество

Искусственный интеллект помогает МЧС прогнозировать прорыв горных озер

Все прорывоопасные озера Кыргызстана находятся под контролем специалистов МЧС. Об этом журналистам сообщил директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Даурбек Сакыев.

По его словам, искусственный интеллект спрогнозировал прорыв озера Зиндан в прошлом году, что позволило минимизировать последствия ЧП.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

«В прошлом году при поддержке Программы развития ООН был разработан и запущен IT-модуль. Он использует искусственный интеллект для обнаружения изменений в озерах. Мы ввели в него координаты 368 озер, находящихся под угрозой прорыва, характеристики каждого из них и всю информацию о ранее зафиксированных изменениях. Модуль анализирует эти данные. Например, сравнивает предыдущие и текущие снимки из космоса, отслеживает изменение температуры воздуха и воды. Обрабатывает информацию и выдает результат. Если сообщается об опасности, специалисты проводят дополнительный анализ», — рассказал он.

Для предотвращения стихийных бедствий активно используются и другие современные технологии, уточнили в МЧС.

Напомним, 27 июня прорвало озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области. В безопасные места были эвакуированы 950 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338295/
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