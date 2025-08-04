В Бишкеке 4 августа небольшая облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.00-16.00 — Госрезиденция;

9.30-17.30 — отрезок улицы Дачной;

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Ак-Жол, Деповская), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Абаканская, Талды-Булак, Кирова, Железнодорожная), отрезки улиц Купянской, Садырбаева, Гагарина, жилмассив «Чон-Арык» (улица Ямбурская), микрорайон «Джал», 24, отрезки улиц Можайского, Тоголок Молдо, Саадаева, Манаса, Боталиева, Хабибат, Кызыл-Кийской, Кокчетавская, Щербакова, переулки Багижский, Боровской, Витебский, Бреславский, Снегиревский, Карагайский, Институт биохимии, село Мраморное (улица Северная);

9.30-17.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улица Жайыл Баатыра);

9.00-12.00 — улица Нарвская, 43А;

9.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Семетей, Темировской, Кеминской, переулки Садовый, Кеминский;

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского,1 Мая);

13.00-17.00 — улица Нарвская, 43В;

13.30-17.00 — микрорайон «Достук».

30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Нурбек Абдиев

Родился 4 августа 1968 года. Заместитель министра внутренних дел КР. Уланбек Султанов Родился 4 августа 1977 года. Начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Памятные даты

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая.

Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днем рождения этого напитка, а имя Периньон — маркой французского шампанского премиум-класса.

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всем мире и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

В Лондоне открыли первый в мире цирк

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю — еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании — с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления — появился только в конце XVIII века.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные танцоры, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии.

Куда сходить