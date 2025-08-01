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Общество

Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в КР Сингхом Ядавом. Об этом сообщает пресс-центр МЗ КР.

По его данным, стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, включая развитие профессионального обмена, повышение кадрового потенциала и внедрение современных технологий лечения, традиционной медицины.

Особое внимание уделено вопросам онкологической помощи. Посол Индии сообщил, что в настоящее время ведется работа по обеспечению поставки радиоактивного изотопа Кобальт-60, необходимого для полноценного функционирования аппарата «Бабатрон», установленного в Национальном центре онкологии и гематологии.

Также индийская сторона предложила рассмотреть возможность поставки вместо аппарата «Бабатрон» современного линейного ускорителя «Сидхарт», применяемого в ведущих онкологических клиниках.

Эркин Чечейбаев высоко оценил это предложение и отметил, что в случае поступления аппарата его могут установить в Ошском областном онкологическом центре.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы современные методы лучевой терапии были доступны пациентам в южных регионах страны. Такое оборудование значительно повысит уровень оказываемой помощи онкопациентам», — отметил министр.

Напомним, в НЦОГ вышли из строя оба линейных ускорителя. Часть пациентов продолжают лечение на аппарате «Бабатрон», который работает на радиоактивном источнике (кобальт-60). Однако активность источника падает, поэтому были начаты переговоры с Индией по поводу получения нового радиоактивного источника. Остальным пациентам придется ждать, пока не отремонтируют хотя бы один линейный ускоритель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338272/
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