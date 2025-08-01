Готовность к пересадке печени в Наццентре хирургии проверил глава Минздрава

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил Национальный хирургический центр (НХЦ), где ознакомился с проведенными ремонтными работами, оснащением и подготовительными мероприятиями к запуску операций по трансплантации печени.

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Глава ведомства осмотрел обновленные помещения операционного блока, отделения реанимации и специализированного отделения хирургии печени.

На ремонтно-восстановительные работы и приобретение современного оборудования направлено более 100 миллионов сомов, из которых 70 процентов — на закупку высокотехнологичных аппаратов. Обновлены операционные столы и лампы, установлены современные наркозные аппараты, системы приточной и вытяжной вентиляции, обеспечивающие стерильность и безопасность проведения сложных хирургических вмешательств.

По словам главного врача НХЦ Таалайбека Акматова, учреждение располагает одним из самых современных операционных блоков в стране. Ежегодно сюда обращаются около 20 тысяч пациентов, из которых 8 тысяч госпитализируются, 7 тысяч проходят полостные операции. 70 процентов вмешательств — экстренные.

«Особое внимание во время визита уделено подготовке центра к проведению операций по трансплантации печени. В отделении реанимации созданы условия для одновременного ведения донора и реципиента, а послеоперационная реабилитация будет осуществляться в обновленном отделении печеночной хирургии. В настоящее время идут работы по приобретению дополнительных необходимых инструментов и медицинского оборудования», — отметили в пресс-центре.

Сроки начала пересадки печени не уточняются.