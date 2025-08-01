Готовность к пересадке печени в Наццентре хирургии проверил глава Минздрава

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил Национальный хирургический центр (НХЦ), где ознакомился с проведенными ремонтными работами, оснащением и подготовительными мероприятиями к запуску операций по трансплантации печени.
Глава ведомства осмотрел обновленные помещения операционного блока, отделения реанимации и специализированного отделения хирургии печени.
На ремонтно-восстановительные работы и приобретение современного оборудования направлено более 100 миллионов сомов, из которых 70 процентов — на закупку высокотехнологичных аппаратов. Обновлены операционные столы и лампы, установлены современные наркозные аппараты, системы приточной и вытяжной вентиляции, обеспечивающие стерильность и безопасность проведения сложных хирургических вмешательств.
«Особое внимание во время визита уделено подготовке центра к проведению операций по трансплантации печени. В отделении реанимации созданы условия для одновременного ведения донора и реципиента, а послеоперационная реабилитация будет осуществляться в обновленном отделении печеночной хирургии. В настоящее время идут работы по приобретению дополнительных необходимых инструментов и медицинского оборудования», — отметили в пресс-центре.
Сроки начала пересадки печени не уточняются.