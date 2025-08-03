4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-16.00 — Госрезиденция;

9.30-17.30 — отрезок улицы Дачной;

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Ак-Жол, Деповская), «Ала-Тоо» (улицы Ала-Тоо, Абаканская, Талды-Булак, Кирова, Железнодорожная), отрезки улиц Купянской, Садырбаева, Гагарина, жилмассив «Чон-Арык» (улица Ямбурская), микрорайон «Джал», 24, отрезки улиц Можайского, Тоголок Молдо, Саадаева, Манаса, Боталиева, Хабибат, Кызыл-Кийской, Кокчетавская, Щербакова, переулки Багижский, Боровской, Витебский, Бреславский, Снегиревский, Карагайский, Институт биохимии, село Мраморное (улица Северная);

9.30-17.00 — жилмассив «Нижний Орок» (улица Жайыл Баатыра);

9.00-12.00 — улица Нарвская, 43А;

9.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Семетей, Темировской, Кеминской, переулки Садовый, Кеминский;

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского,1 Мая);

13.00-17.00 — улица Нарвская, 43В;

13.30-17.00 — микрорайон «Достук».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — микрорайон «Учкун» (жилмассивы «Кырман», «20 га», «50 га», улицы Ынтымак, Радужная, Достук, Иссык-Кульская, Кенеш, Ауэзова, Мадиева, Луговая, Кенеш, Достук, Шабдан Баатыра, Бейшеналиевой, Айбек-Ата, Нур-Тамчы, Полевая станция), села Кой-Таш (улицы Кул Кытай, Новая), Кара-Жыгач (улицы Бакая, Кондучалова, контур).

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Алексеевка (улица Лермонтова), Новониколаевка (улица Энгельса), Ставрополовка;

8.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Береговая, Темирязева, Тольятти), село Новониколаевка (улицы Садовая, Фрунзе, Первомайская, Мира, Западная, Свердлова, Кирова, Южная, Новосадовая, Фрунзе, Школьная, Киргизская, Пушкина, Молодежная);

9.00-17.00 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Шабдан (ШУЭС), город Кемин;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бозбармак (улица Иманкулова), Новопокровка (улицы Манаса, Набережная, Пушкина, Ленина, Кирова, Чапаева, Советская, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Строительная, Шопокова, Айтматова, Турсун Бая).

Московский РЭС

9.00-14.00 — село Ак-Суу (улица Южная);

14.00-18.00 — село Темен-Суу (улица Красноармейская);

9.00-17.00 — села Ак-Соок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Пролетарская, Октябрьская, Крупская, Колхозная, Дружбы, Парковая, Кавказская).

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Артезианская, Юбилейная, Комсомольская, Садовая, Ново-Садовая, Садовая, Намазалы ажы, Канал, Проектируемая, Зеленая, переулки Ново-Садовый, Южный), Новопавловка (улицы Баетова, Ключевая, Талаская, Армейская);

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Бригада-2), села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская) Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Садовое, Асылбаш (улицы Омурбека, Кашка-Суу, Тоголок, Сураналы, Бира, Жаны Турмуш, Бира, Рысалиева).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Арык, 15-го партсъезда, Чорголо, Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная), Тельман (улица Айтымбет), Кум-Арык (улицы Аскарбек, Кара-Булак).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Онбир-Жылга, Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Мельничная, Советская Сельская), город Токмак (улицы Ломоносова, Горького, Комсомольская, Коммунальная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фурманова, Калинина, водокачка).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — села Арал, Кум-Арык.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область