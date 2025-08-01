В Кыргызстане наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил глава Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Фото 24.kg. Глава Минсельхоза Бакыт Торобаев

По его словам, в первом полугодии 2025-го сельхозпродукции произведено на 117 миллиардов 636 миллионов сомов, что на 14 миллиардов 20 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это, как отметили в ведомстве, показывает рост на 3,8 процента.

Кроме того, рост производства продукции перерабатывающей промышленности составил 48 миллиардов 401 миллион сомов, что на 9 миллиардов 186 миллионов больше, чем в первом полугодии 2024-го.

Население республики обеспечено шестью основными видами продовольственных товаров — это молоко, мясо, картофель, овощи, сахар и яйца.

«Самое главное — на внутреннем агропродовольственном рынке страны не возникло критических ситуаций, обстановка остается стабильной», — отметил глава министерства.

Эти показатели, как сказал он, являются значительным достижением для КР и стали результатом эффективной реализации пяти приоритетных направлений ведомства, таких как: