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Общество

Обстановка стабильная — Минсельхоз о производстве сельхозпродукции в КР

В Кыргызстане наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил глава Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

24.kg
Фото 24.kg. Глава Минсельхоза Бакыт Торобаев
По его словам, в первом полугодии 2025-го сельхозпродукции произведено на 117 миллиардов 636 миллионов сомов, что на 14 миллиардов 20 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это, как отметили в ведомстве, показывает рост на 3,8 процента.

Кроме того, рост производства продукции перерабатывающей промышленности составил 48 миллиардов 401 миллион сомов, что на 9 миллиардов 186 миллионов больше, чем в первом полугодии 2024-го. 

Население республики обеспечено шестью основными видами продовольственных товаров — это молоко, мясо, картофель, овощи, сахар и яйца.

«Самое главное — на внутреннем агропродовольственном рынке страны не возникло критических ситуаций, обстановка остается стабильной», — отметил глава министерства.

Эти показатели, как сказал он, являются значительным достижением для КР и стали результатом эффективной реализации пяти приоритетных направлений ведомства, таких как:

  • ирригация и чистая вода;
  • семена, саженцы, семя животных, ветеринария;
  • кооперации, переработка, логистика, механизация (МТС);
  • экспорт сельскохозяйственной продукции;
  • обмен знаниями, опытом и обучение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338216/
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