В Кыргызстане наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил глава Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.
Кроме того, рост производства продукции перерабатывающей промышленности составил 48 миллиардов 401 миллион сомов, что на 9 миллиардов 186 миллионов больше, чем в первом полугодии 2024-го.
Население республики обеспечено шестью основными видами продовольственных товаров — это молоко, мясо, картофель, овощи, сахар и яйца.
«Самое главное — на внутреннем агропродовольственном рынке страны не возникло критических ситуаций, обстановка остается стабильной», — отметил глава министерства.
Эти показатели, как сказал он, являются значительным достижением для КР и стали результатом эффективной реализации пяти приоритетных направлений ведомства, таких как:
- ирригация и чистая вода;
- семена, саженцы, семя животных, ветеринария;
- кооперации, переработка, логистика, механизация (МТС);
- экспорт сельскохозяйственной продукции;
- обмен знаниями, опытом и обучение.