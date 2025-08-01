Для туристических групп из КНР могут ввести безвизовый режим в Кыргызстан

31 июля в столице состоялась встреча руководства департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции с директором Китайского культурного центра в Бишкеке господином Гао Чэнь. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

По ее данным, Китайский культурный центр в столице является официальным представительством Министерства культуры и туризма КНР.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления кыргызско-китайского взаимодействия в туристической сфере, включая вопросы продвижения совместных проектов.

Фото департамента туризма. Рабочая встреча

Особое внимание уделено вопросу практического введения безвизового режима для организованных туристических групп из Китая, что станет важным шагом к развитию въездного туризма и укреплению двусторонних связей.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в расширении партнерства, а также подчеркнули важность укрепления связей между Кыргызской Республикой и КНР.