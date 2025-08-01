10:37
USD 87.45
EUR 100.13
RUB 1.08
Общество

Для туристических групп из КНР могут ввести безвизовый режим в Кыргызстан

31 июля в столице состоялась встреча руководства департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции с директором Китайского культурного центра в Бишкеке господином Гао Чэнь. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

По ее данным, Китайский культурный центр в столице является официальным представительством Министерства культуры и туризма КНР.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления кыргызско-китайского взаимодействия в туристической сфере, включая вопросы продвижения совместных проектов.

департамента туризма
Фото департамента туризма. Рабочая встреча

Особое внимание уделено вопросу практического введения безвизового режима для организованных туристических групп из Китая, что станет важным шагом к развитию въездного туризма и укреплению двусторонних связей.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в расширении партнерства, а также подчеркнули важность укрепления связей между Кыргызской Республикой и КНР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338188/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных
В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тысяч человек
Садыр Жапаров встретился с главой комитета Всекитайского собрания
США вводят новый визовый сбор для туристов и наемных рабочих в размере $250
В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде
В Кыргызстан из Китая прибудет высокопоставленный чиновник
Китай строит в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 миллиардов
Шторм. Во Вьетнаме при крушении судна во время экскурсии погибли 38 туристов
Кыргызстан и Китай расширяют научно-техническое сотрудничество
В Бишкеке хотят построить лабораторию для экспорта продуктов в Китай
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Началось асфальтирование северной объездной дороги Началось асфальтирование северной объездной дороги
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Бизнес
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
KICB объявляет акцию &laquo;Легкие переводы&nbsp;&mdash; яркий отдых!&raquo; KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Семь сериалов на&nbsp;Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с&nbsp;&laquo;Комбо&raquo; Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
1 августа, пятница
10:35
Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы р...
10:26
Для туристических групп из КНР могут ввести безвизовый режим в Кыргызстан
10:22
Кыргызстан вновь примет международную велогонку Silk Road Mountain Race 2025
10:19
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
10:15
Торговля в парках Бишкека. Мэрия начала прием заявлений на аренду участков