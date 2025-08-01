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Общество

Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил специализированные учреждения, оказывающие психиатрическую и наркологическую помощь. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в центре внимания — вопросы повышения качества экспертной деятельности и подготовки новой государственной программы, а также проведения капитального ремонта в Республиканской психиатрической больнице в селе Чым-Коргон.

В Республиканском центре психиатрии и наркологии глава Минздрава ознакомился с деятельностью клинических подразделений, условиями пребывания пациентов, обеспеченностью кадрами и организацией наркологической и психиатрической помощи. Особое внимание уделено судебно-психиатрической экспертизе. На рабочем совещании с экспертами обсуждались вопросы нормативного регулирования, независимости экспертных заключений, дефицита специалистов и условий труда.

Затем Эркин Чечейбаев посетил больницу в селе Чым-Коргон. По данным руководства, в стационаре находятся 319 пациентов, в том числе 53 человека проходят принудительное лечение по решению суда. По итогам визита министр поручил в кратчайшие сроки провести технические и финансовые расчеты для начала капитального ремонта в этой больнице, а также разработать концепцию новой государственной программы по развитию психиатрической и наркологической службы и внести ее на рассмотрение министерства.

Ведомство намерено системно реформировать сферу психиатрии и наркологии — от улучшения условий пребывания пациентов до повышения квалификации специалистов и внедрения современных стандартов диагностики, лечения и реабилитации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338186/
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