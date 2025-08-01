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Общество

Не спят, не моргают, не ошибаются: начали работу «электронные ястребы»

На территории соколиного центра в селе Михайловка Тюпского района Иссык-Кульской области официально введена в эксплуатацию одна из самых мощных и современных систем видеонаблюдения в Центральной Азии — OPTIX GUARD, разработанная европейской компанией OPTIX. Об этом сообщает УВД региона.

По его данным, комплекс оснащен мультисенсорной системой, сочетающей тепловизор, дальномер, оптическую камеру высокого разрешения и интеллектуальное программное обеспечение.

Система позволяет:

• обнаруживать человека на расстоянии до 5 километров;
• идентифицировать транспортные средства на 4 километра;
• определять перемещение объектов в условиях полной темноты, дождя и тумана;
• увеличивать изображение до 120 раз;
• измерять расстояние лазером с точностью до 0,5 метра;
• вести круговой обзор с поворотом на 360 градусов.

«Это как если бы ястреб получил ночное зрение, спутниковую навигацию и окончил инженерный факультет. Только лучше», — отметил оператор командного центра.

В рамках проекта аналогичные системы — OPTIX MS One и ZDZQ KCG01 — дополнительно установлены в селе Кутургу (Тюпский район) и в Джети-Огузском районе. Все три комплекса подключены к командному центру УВД Иссык-Кульской области и Министерству внутренних дел.

Сигналы поступают в режиме реального времени и позволяют милиции своевременно реагировать на любые угрозы, включая противоправные действия, незаконную охоту и нарушения общественного порядка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338181/
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