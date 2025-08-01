Кабмин утвердил новый список болезней, при которых нельзя держать под стражей

Кабинет министров утвердил новый перечень тяжелых заболеваний, при наличии которых подозреваемые или обвиняемые не могут содержаться под стражей. Соответствующее постановление принято во исполнение статьи 116 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 43 Закона «О здравоохранении граждан в Кыргызской Республике».

Документом признается утратившим силу постановление правительства № 296 от 20 июня 2018 года, ранее определявшее аналогичный перечень болезней.

В новый перечень включены такие заболевания, как:

инсульт;

эпилепсия;

сахарный диабет;

хронические и затяжные психические расстройства,

а также другие тяжелые заболевания, при которых содержание под стражей может быть опасным для здоровья.

Обновленный список болезней утвержден в приложении к постановлению и вступает в силу через 15 дней.

Принятие нового перечня обусловлено необходимостью актуализировать медицинские критерии в соответствии с современными рекомендациями, а также соблюдением прав человека и принципов гуманного обращения с лицами, находящимися под следствием или судом.