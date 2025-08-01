Торговля в парках Бишкека. Мэрия начала прием заявлений на аренду участков

Объявлен прием заявлений на аренду торговых мест в 16 парках Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Прием заявок пройдет 7-8 августа.

Можно будет арендовать места для торговли мороженым, напитками, кофе, попкорном, сладкой ватой, детскими игрушками, а также для предоставления услуг аренды велосипедов, детских машин, установки силомеров, батутов, паровозов и медиаразвлечений.

Согласно решению комиссии по муниципальному имуществу, ранее поданные заявки, поступившие до официального объявления, рассматриваться не будут. Один заявитель вправе подать только одно заявление на одно торговое место.

Заключение договора аренды возможно при условии полной предоплаты за год. Размер арендной платы устанавливает комиссия.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 0312979195 (доб. 4220).